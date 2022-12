Trener Spezii nie ma wątpliwości, że Kiwior jest gotowy na nowe wyzwania

"Także Luca Gotti, trener Spezii, kiedy niedawno wpadł do nas do redakcji "Sky", potwierdził, że jest on gotowy na ambitne wyzwania i posiada wszelkie umiejętności, by rywalizować na wyższym poziomie. Spezia dokonała mądrego ruchu, odkrywając go, gdy grał na Słowacji. Zrobili to w odpowiednim momencie" - dodał.