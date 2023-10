Włosi rozpływają się nad Piotrem Zielińskim. Co za słowa. Chcą tylko tego

Piotr Zieliński latem nie przyjął oferty z Arabii Saudyjskiej i pozostał w SSC Napoli. Polak tym gestem udowodnił, jak wielka jest jego miłość do Neapolu i jeszcze bardziej zyskał u fanów. Na nic by to się jednak zdało, gdyby słabo grał w piłkę. Jest wręcz przeciwnie. Zieliński przez wielu uważany jest za najlepszego zawodnika drużyny na starcie sezonu, a laurka w "Il Mattino" jedynie to potwierdza. Włosi boją się ewentualnego odejścia Polaka.