Włosi oszaleli na punkcie Kiwiora. Głośno o sensacyjnym scenariuszu, padła deklaracja

Mistrzostwa Europy okazały się względnie udane dla Jakuba Kiwiora. Co prawda reprezentacja Polski zajęła ostatnie miejsce w grupie i nie awansowała do fazy pucharowej. Wyodrębniło się mimo to małe grono zawodników, których nie można było bezpośrednio o to winić. I z czystym sumieniem można w nim umieścić Jakuba Kiwiora. Defensor sprokurował rzut karny w spotkaniu z Francją, ale w przekroju całego turnieju zaprezentował się pozytywnie. Reklama

Kiwior jedną nogą poza Arsenalem? Włosi prześcigają się w doniesieniach

Mimo to pojawiające się niemal każdego dnia doniesienia na temat klubów zainteresowanych sprowadzeniem reprezentanta Polski wywołują lekkie zdziwienie. Zawodnik Arsenalu w oczach włoskich klubów stał się jednym z "najgorętszych kąsków" na rynku, a w swoich szeregach widziałoby go spore grono absolutnie topowych klubów.

Najdłużej w mediach przewijają się wzmianki o zakusach ze strony Milanu. Do "Rossonerich" dołączyły jednak już także Napoli, Bolognia, a w ostatnim czasie także Inter Mediolan. "Kanonierzy" byliby gotowi oddać go do Bologni, która wykazuje największą determinację. Ruch blokuje jednak Polak, który nie jest przekonany do takiego rozwiązania.

Juventus dołączył do walki o Kiwiora. Thiago Motta ceni umiejętności Polaka

Do "gry o Kiwiora", zgodnie ze słowami Gianluki Viscogliosiego z redakcji "Sky Sports Italia" postanowił się włączyć także Juventus. Stery "Starej Damy" objął Thiago Motta, który dobrze zna Polaka z czasów wspólnej prazy w Spezii Calcio. Szkoleniowiec bardzo ceni sobie jego umiejętności i chciałby sprowadzić go do Turynu. Reklama

Jestem przekonany, że im bliżej zamknięcia okienka transferowego tym więcej klubów będzie zabiegać o niego. W tym gronie jest też Juventus. Thiago Motta zna go doskonale ze Spezii, a do tego to zawodnik doskonale znający realia Serie A i zawsze będzie wzbudzał zainteresowanie ~ podkreśla Gianluca Viscogliosi

- Moim zdaniem obecnie Inter, Juventus i Milan są na tym etapie w wyścigu o pozyskanie Kiwiora. Myślę, że w drugiej części części okienka transferowego aż do początku sezonu jego nazwisko będzie bardzo gorące - dodał dziennikarz.

Reklama "Przez Twe Bramki Strzelone". Droga Jagiellonii Białystok do el. Ligi Mistrzów. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Kiwior przez portal Transfermarkt wyceniany jest obecnie na 30 milionów euro. Większość włoskich klubów wolałoby jednak wypożyczyć go z opcją wykupu. Takie rozwiązanie wydaje się odpowiedać Arsenalowi. Jeśli Kanonierzy sfinalizują transfer Riccardo Calafioriego, dla Polaka może zabraknąć zwyczajnie miejsca w kadrze.

Jakub Kiwior w starciu z Memphisem Depayem / Marcel van Dorst / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Jakub Kiwior i Leandro Trossard / MI NEWS / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP