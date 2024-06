Zalewski jest wychowankiem Romy. Do pierwszego zespołu wprowadzał go Jose Mourinho . Młody Polak pierwszy mecz w seniorskim zespole rozegrał w 2021 roku w meczu Ligi Konferencji z Manchesterem United , wygranym 3-2.

Za kadencji Portugalczyka Zalewski został podstawowym zawodnikiem Romy , ale wraz z przejęciem drużyny przez Daniele De Rossiego , jego sytuacja się zmieniła. W bieżącym sezonie 22-latek wystąpił co prawda w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach, co przełożyło się jednak tylko na 1546 minut, notując trzy asysty.

Nicola Zalewski ma odejść z Romy w letnim oknie transferowym

Pieniądze na to muszą pochodzić z transferów, ponieważ drużynie nie udało się zakwalifikować do Ligi Mistrzów. Jednym z pewniaków do sprzedaży jest właśnie Zalewski. Jego kontrakt z Romą obowiązuje jeszcze przez rok i to jest ostatni moment (ewentualnie zimowe okno transferowe), aby na nim zarobić.