Mogłoby się wydawać, że od mundialu w Katarze Wojciech Szczęsny ustabilizował swoją formę na takim poziomie, który uprawniał do wymieniania go w gronie szerokiej bramkarskiej światowej czołówki. Każdemu zdarzają się oczywiście błędy, to rzecz w pełni ludzka, ale to, co zrobił Szczęsny w meczu z Sassulo na pewno na bardzo długo pozostanie w pamięci kibiców piłki nożnej.