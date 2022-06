Tuż przed meczem z Belgią Włodzimierz Lubański poważnie ostrzegał reprezentację Polski. Wyjaśniał, że nie ma co upatrywać nadziei w słabej dyspozycji Belgów w pojedynku z Holandią. Co prawda przegrali 1-4, ale - zdaniem legendarnego piłkarza - to tylko działało na niekorzyść podopiecznych Czesława Michniewicza, bo podrażniło ambicje przeciwników.

Piłkarze zostali mocno skrytykowani przez belgijskie media oraz kibiców. Możemy być pewni, że w meczu z Polską zobaczymy zupełnie inny zespół. Oni się otrząsną i nie pozwolą sobie na kolejny tak słaby występ. (...) Na pewno wyjdą na boisko z dużo większym zaangażowaniem i ambicją. Zrobią wszystko, aby wygrać ten mecz - opowiadał w rozmowie z TVP Sport.

Teraz może głośno powiedzieć: "a nie mówiłem". Belgia rozbiła "Biało-Czerwonych" 6-1 , a Lubański nie ma zamiaru szukać usprawiedliwienia dla Roberta Lewandowskiego i spółki.

Włodzimierz Lubański ocenia wynik meczu Belgia - Polska: "To katastrofa"

Po drugim spotkaniu w Lidze Narodów drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza przeszła do historii. Ale na pewno nie w taki sposób, jaki wymarzyli sobie piłkarze. Zapisali się bowiem na niechlubnych kartach. Przegrana z Belgią 1-6 jest nie tylko najwyższą porażką w historii meczów o punkty reprezentacji Polski. "Biało-Czerwoni" zaliczyli też w Brukseli najgorszą drugą połowę w dziejach piłkarskiej kadry .

Z wypowiedzi Lubańskiego wynika, że to, co widzieliśmy w środowy wieczór na stadionie Króla Baudouina I, wołało o pomstę do nieba.

Graliśmy z bardzo dobrym zespołem, ale od reprezentantów Polski wymaga się czegoś innego. Porażka 1-6 to kompromitacja. Druga bramka dała bardzo dużo pewności siebie zespołowi belgijskiemu. Taki gol pozwala nabrać zaufania do swojej gry. Później już rozklepali nasz zespół. Całe szczęście, że bramkarz obronił jeszcze dwie-trzy sytuacje - ocenia w rozmowie z WP Sportowymi Faktami.

Były reprezentant Polski dodaje, że co prawda wiedział, że Belgowie mają lepszy zespół od Polski, ale mimo to nie spodziewał się aż tak wysokiego rezultatu. "Wynik to katastrofa. Na poziomie reprezentacyjnym to jedna z największych porażek w historii polskiej piłki" - podsumowuje.

