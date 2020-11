Trzy zwycięstwa, osiem remisów i sześć porażek - to bilans polskich piłkarzy w dotychczasowych 17 konfrontacjach z reprezentacją Włoch. Bramki: 10-21. Kolejny mecz odbędzie się w niedzielę w Reggio Emilia, a stawką będą punkty w Lidze Narodów.

Po raz pierwszy obie jedenastki spotkały się w 1964 roku w eliminacjach do igrzysk olimpijskich, ale oba mecze nie są zaliczane do oficjalnego bilansu.

Jako inauguracyjną potyczkę przyjmuje się spotkanie z kwietnia 1965 roku, kiedy w eliminacjach mistrzostw świata w Warszawie padł bezbramkowy remis. Taki rezultat był najczęstszy w polsko-włoskiej rywalizacji. Później kończyło się nim jeszcze pięć meczów, w tym ostatni przed miesiącem w Gdańsku.

Z 17 dotychczasowych aż 12 toczyło się o punkty - w eliminacjach mistrzostw świata, Europy, na mundialu czy w Lidze Narodów. Polacy w tych zmaganiach odnieśli tylko jedno zwycięstwo - w pamiętnym meczu w Stuttgarcie, podczas MŚ w 1974 roku, po golach Andrzeja Szarmacha i Kazimierza Deyny wygrali 2-1.

Drugie zwycięstwo "Biało-Czerwonych" miało miejsce w listopadzie 1985 roku w Chorzowie, kiedy to o sukcesie w towarzyskim meczu zdecydowała jedyna bramka Dariusza Dziekanowskiego. Wygraną polskich piłkarzy zakończyło się również spotkanie rozegrane 12 listopada 2003 roku w Warszawie, gdy zespół trenera Pawła Janasa pokonał "Azzurrich" 3-1, po trafieniach Jacka Bąka, Tomasza Kłosa i Jacka Krzynówka.

Ostatnia towarzyska potyczka miała miejsce przed Euro 2012 - we Wrocławiu drużyna prowadzona przez Franciszkę Smudę przegrała 0-2.

We wrześniu 2018 "Biało-Czerwoni" zmierzyli się z Italią w Bolonii na początek zmagań w Lidze Narodów. Polacy prowadzili do przerwy po golu grającego na co dzień w Serie A Piotra Zielińskiego, ale w drugiej połowie z rzutu karnego wyrównał Jorginho. Rewanż na zmodernizowanym Stadionie Śląskim w Chorzowie zakończył się wygraną gości 1-0, po trafieniu tuż przed końcowym gwizdkiem Cristiano Biraghiego.

Dotychczasowe mecze Polska - Włochy:

18.04.1965, Warszawa 0-0 el. MŚ

1.11.1965, Rzym 1-6 el. MŚ

23.06.1974, Stuttgart 2-1 MŚ

19.04.1975, Rzym 0-0 el. ME

26.10.1975, Warszawa 0-0 el. ME

19.04.1980, Turyn 2-2

14.06.1982, Vigo 0-0 MŚ

8.07.1982, Barcelona 0-2 MŚ

8.12.1984, Pescara 0-2

16.11.1985, Chorzów 1-0

2.04.1997, Chorzów 0-0 el. MŚ

30.04.1997, Neapol 0-3 el. MŚ

12.11.2003, Warszawa 3-1

11.11.2011, Wrocław 0-2

07.09.2018, Bolonia 1-1 LN

14.10.2018, Chorzów 0-1 LN

11.10.2020, Gdańsk 0-0 LN

Bilans: 17 meczów; 3 zwycięstwa Polski - 8 remisów - 6 porażek; bramki: 10-21