Reprezentacja Polski dotarła już do Italii na jutrzejszy mecz z gospodarzami, ale w podróży podopiecznym Jerzego Brzęczka nie brakowało nadprogramowych atrakcji, na czele z drobnymi kłopotami przed lądowaniem.

- Nasz samolot musiał kołować około 40 minut nad lotniskiem w Parmie. Wszystko przez brak dokumentów, na podstawie których Włosi mieli przyjąć nasz czarter. W końcu jednak wylądowaliśmy i całe szczęście, bo paliwa nie zostało już za wiele - opowiada Interii prezes PZPN Zbigniew Boniek, który jak zwykle towarzyszy kadrze w podróży na mecz.

"Biało-Czerwoni" nocują w Parmie, skąd podróżują autokarem na trening i jutrzejszy mecz do oddalonego o 34 km Reggio Emilia.

- We Włoszech zastała nas ponura aura, jest mglisto i stosunkowo zimno, jakieś 12 stopni Celsjusza, czyli podobnie jak w Polsce - dodaje Boniek.

Tuż po meczu Jerzy Brzęczek i jego załoga udają się na lotnisko, skąd wracają do Polski, by przygotować się do środowego meczu z Holandią, na Stadionie Śląskim.

Spotkania z Włochami i Holandią pokażą, czy Polacy obronią pozycję lidera Grupie 1 Dywizji A Ligi Narodów. Gdyby udało im się ją wygrać, Polska organizowałaby turniej finałowy LN, z udziałem zwycięzców pozostałych trzech grup. W 2 prowadzi na razie Belgia,

w 3. - Francja,

a w 4. - Hiszpania.