O godzinie 16.30 rozpocznie się konferencja prasowa z udziałem selekcjonera Jerzego Brzęczka i Wojciecha Szczęsnego. Oglądaj konferencję LIVE na poniższym playerze.

Wideo Konferencja z Jerzym Brzęczkiem przed meczem z Włochami LIVE

Po czterech kolejkach Polacy nieoczekiwanie są liderami 1. grupy dywizji A Ligi Narodów. "Biało-Czerwoni" zagrają jeszcze dwa mecze w fazie grupowej tych rozgrywek.

Reklama

Pierwszym rywalem Orłów będą Włosi, z którymi zagrają już jutro o godzinie 20.45. W środę 18 listopada Polacy podejmą zaś Holendrów na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

O zakażeniu Roberto Manciniego:



- Długie oczekiwanie na wyzdrowienie na pewno generuje spore emocje. Sam byłem badany co dwa dni i wiem jak to jest. Po telefonie z informacją o negatywnym wyniku odczułem sporą ulgę i radość. Mancini to wielki trener i były świetny zawodnik.



O meczu z reprezentacją Włoch:



- Mamy świadomość, że drużyna Włoch jest bardzo silna i ostatnio nie przegrywa spotkań. Będziemy musieli dać z siebie wszystko. Co do ustawienia taktycznego, to w bramce na pewno wystąpi Wojciech Szczęsny. Reszta zawodników, którzy zagrają nie została jeszcze ogłoszona.

O przełomowym spotkaniu:



- Nie potrzebujemy przełomowego spotkania. Wygraliśmy już kilkanaście spotkań i realizujemy cele założone przez PZPN i prezesa Zbigniewa Bońka.