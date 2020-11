Włochy - Polska. Kolejne absencje w kadrze Italii, co z Immobile?

Leonardo Bonucci to kolejny zawodnik reprezentacji Włoch, który nie zagra w starciu z Polską. Lista nieobecnych piłkarzy na zgrupowaniu Włoch stale się powiększa i dziś potwierdzono również, że Roberto Gagliardini opuścił je z powodu niejednoznacznego wyniku testu na obecność koronawirusa. Nadal brakuje również oficjalnego stanowiska wobec wyników badań m.in. Ciro Immobile, lecz według włoskich mediów napastnik Lazio nie pojawi się na boisku w meczu przeciwko ekipie Jerzego Brzęczka.

Kadra reprezentacji Włoch na spotkanie z Polską staje się coraz bardziej szczupła. Do grona zawodników, którzy na pewno nie zagrają w starciu przeciwko drużynie Jerzego Brzęczka, dołączył obrońca Juventusu Leonardo Bonucci. Włoch zmaga się z kontuzją mięśniową.



- Próbowałem zacisnąć zęby, ale ból stale się nasilał. Jestem zmuszony opuścić zgrupowanie kadry, choć bardzo chciałbym tutaj być. Po powrocie do Turynu ustalimy co dokładnie mi dolega i ile będę wracał do zdrowia. Jestem pewny, że osiągniemy dobre wyniki i będziemy kontynuować tę wspaniałą kampanię - powiedział Bonucci w rozmowie z "Rai Sport".



"La Gazzetta dello Sport" potwierdziła natomiast, że w starciu przeciwko Polsce nie wystąpi również Ciro Immobile, wokół którego nadal trwa komunikacyjne zamieszanie. Niektóre źródła twierdzą, że piłkarz otrzymał negatywny wynik testu na koronawirusa, a inne - w tym "La Gazzetta - uważają, że nadal jest chory.



W obliczu nieobecności obu zawodników w składzie Italii na środku obrony prawdopodobnie zagra defensor Lazio Francesco Acerbi, natomiast na szpicy może wystąpić Andrea Belotti.



Kolejne źródła potwierdzają także, że na ławce trenerskiej nie pojawi się Robert Mancini. Trener reprezentacji Włoch otrzymał pozytywny test na koronawirusa jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania i pomaga prowadzić zajęcia kadry zdalnie.



Włoski trener początkowo powołał 41 piłkarzy, lecz obecnie do dyspozycji pozostało 29 zawodników. Niektórzy - jak Stefano Okaka - otrzymali powołanie w miejsce nieobecnych piłkarzy, a inni w późniejszym terminie otrzymali zgodę na grę w kadrze od lokalnych ośrodków zdrowia. Kilku zawodników zmaga się również z kontuzjami.



W meczu przeciwko Polsce nie zagrają: Cristiano Biraghi ** (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Leonardo Spinazzola (AS Roma), Gaetano Castrovilli ** (Fiorentina), Bryan Cristante (AS Roma), Roberto Gagliardini (Inter Mediolan), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Ciro Immobile ** (Lazio), Pietro Pellegri (AS Monaco), Moise Kean (PSG), Vincenzo Grifo (SC Freiburg), Mattia Zaccagni (Hellas Werona).



Obecna kadra reprezentacji Włoch (stan z 14.11):



Bramkarze: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)



Obrońcy: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter Mediolan), Davide Calabria (AC Milan), Danilo D'Ambrosio (Inter Mediolan), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (PSG), Luca Pellegrini (Genoa), Alessio Romagnoli (AC Milan)



Pomocnicy: Nicolò Barella (Inter), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Matteo Pessina (Atalanta), Roberto Soriano (Bologna), Sandro Tonali (AC Milan)



Napasnitcy: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa * (Juventus), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Lorenzo Insigne (Neapol), Kevin Lasagna (Udinese), Stefano Okaka Chuka (Udinese), Riccardo Orsolini (Bolonia).

* - przybycie na zgrupowanie do ustalenia

** - ewentualne powołanie zależy od konsultacji z organami zdrowia



