Włochy - Polska 2-0 w Lidze Narodów. Oceniamy Polaków

W meczu Ligi Narodów Polska przegrała na wyjeździe z Włochami 0-2. Italia całkowicie nas zdominowała i zasłużenie zwyciężyła. O grze naszej reprezentacji sporo mówi fakt, że trener Jerzy Brzęczek już w przerwie dokonał potrójnej zmiany. Oto nasze pomeczowe oceny dla "Biało-Czerwonych".

Wojciech Szczęsny 4. W wielu sytuacjach ratował nam skórę. Skuteczny na linii, dobry na przedpolu. Zaliczył nawet świetną interwencję głową poza własnym polem karnym. Przy golach (także tym nieuznanym) trudno się do niego przyczepić. Na minus gra nogami przy długich podaniach.



Bartosz Bereszyński -3. Po powrocie na boiska Serie A nie będzie z rozrzewnieniem wspominał tego meczu w rozmowie z włoskimi rywalami. Nie popełnił rażących błędów (choć kilka razy był spóźniony), lecz nie ma się czym pochwalić.



Kamil Glik 3+. Zanotował kilka ważnych, sprytnych przechwytów, często asekurując się z Bednarkiem. Po dwóch straconych bramkach nie może być jednak zadowolony.



Jan Bednarek 3+. Zaliczał ważne interwencje we własnym polu karnym, kilka razy ratując kolegów, lecz nie uniknął błędów, zwłaszcza w wyprowadzeniu. Jeden z nich w pierwszej połowie mógł skończyć się bramką dla Włochów. Podobnie było w końcówce meczu. W 73. minucie mu się upiekło, gdy sędzia nie zauważył, że strzał Belottiego zablokował ręką.



Arkadiusz Reca 2. Był zagubiony i chwilami rozgrywał swój własny mecz. Wszystko źle się zaczęło - szybko przegrał pierwszy pojedynek, a po chwili zamiast podać do Bednarka, posłał piłkę za linię końcową. Zdrzemnął się także przy anulowanej bramce Włochów. Mankamenty starał się nadrabiać grą w ofensywie, lecz najczęściej kończyło się na dobrych chęciach.



Sebastian Szymański 2. Co mniej spostrzegawczy widzowie mogli się zastanawiać, czy przed meczem jakiś dowcipniś nie zamknął go w szatni. Był mało aktywny, a mimo to zdołał zaliczyć sporo strat. Nic dziwnego, że zszedł już w przerwie.



Grzegorz Krychowiak +2. Swoim występem dostarczył kolejnych argumentów swoim krytykom. Znów wolno operował piłką. Pierwsza bramka Włochów obciąża jego konto, to on faulował Belottiego. Daleko mu do formy, jaką pamiętamy i za jaką tęsknimy.



Jakub Moder +2. Włosi całkowicie zdominowali środek pola, a Moder był jednym ze współodpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Nie był w stanie zaprezentować mobilności, przebojowości i kreatywności, do których nas przyzwyczaił. Nie mówiąc o strzałach z dystansu. Jego niezła centra w pierwszej połowie wylądowała w rękawicach Donnarummy. Zasłużył na zmianę w przerwie.



Kamil Jóźwiak +2. Nieźle zaczął, lecz z każdą minutą pierwszej połowy było coraz gorzej. Nie zaprezentował swoich atutów. Łatwo tracił piłkę. Brakowało nam jego błysku i szybkości. Nie brakowało go za to po przerwie, gdy nie wyszedł już na murawę.



Karol Linetty -3. W poprzednich spotkaniach wysoko zawiesił sobie poprzeczkę i tym razem nie zdołał jej przeskoczyć.



Robert Lewandowski +3. Nie był to łatwy mecz dla kapitana polskiej kadry. W wielu momentach był po prostu najbliżej stojącym kibicem. Nie mógł liczyć na podania na połowie Włochów, toteż często schodził znacznie głębiej. Gdy tylko był przy piłce, prezentował jakość, a Włosi odbijali się od niego jak od ściany. Wolelibyśmy jednak oglądać "Lewego" w polu karnym rywala, a nie w kole środkowym. W końcówce zaprezentował strzał rozpaczy kilkudziesięciu metrów.



Kamil Grosicki 3. Zameldował się na murawie tuż po przerwie i szybko zaznaczył swoją obecność w atakach "Biało-Czerwonych". Skończyło się na kilku przebłyskach i próbach zrywu.



Piotr Zieliński 3. Kolejny dyskretny występ pomocnika SSC Napoli.



Jacek Góralski 1. Po wejściu na boisko pokazał to, z czego najbardziej jest znany - waleczność. Przy ostrym faulu na Belottim nieco jednak przesadził i mógł nawet obejrzeć bezpośrednią czerwoną kartkę. Skończyło się na żółtym kartoniku, lecz ostatecznie wyrzucenia z boiska nie uniknął, kolejny raz nieodpowiedzialnie faulując włoskiego snajpera. Nie po to wszedł na murawę, by błyskawicznie z niej zejść...



Arkadiusz Milik - Przebywał na murawie zbyt krótko.





Oceniał w skali 1-6 Tomasz Brożek

