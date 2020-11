W meczu 5. kolejki Ligi Narodów reprezentacja Polski przegrała z Włochami 0-2. "Biało-Czerwoni" spisali się fatalnie, co przyznał w pomeczowej rozmowie z Polsatem Sport prawy defensor polskiej kadry - Bartosz Bereszyński.

Pierwszego gola dla Włochów strzelił w 27. minucie Jorginho, pewnie wykorzystując rzut karny, a drugą bramkę zdobył w 84. minucie Domenico Berardi. 0-2 to jednak najniższy możliwy wymiar kary dla "Biało-Czerwonych".



Polacy od początku słabo się spisywali, toteż Jerzy Brzęczek już w przerwie dokonał potrójnej zmiany.



- Pierwsza połowa? 11 zawodników do zmiany. Weszliśmy w meczu bardzo słabo i tak już zostało. Pierwsza połowa do zapomnienia. Nie ma co dużo ukrywać. Graliśmy to, co chcieli Włosi i nie stworzyliśmy sytuacji. To stanowi najlepsze podsumowanie - stwierdził po spotkaniu Bereszyński przed kamerami Polsatu Sport. - Nie ma co mówić o personaliach Gdyby trener miał do dyspozycji 11 zmian, wykorzystałby wszystkie. Doświadczeni zawodnicy nie pomagali tym młodszym. Wszyscy zagrali poniżej oczekiwań. Wyglądało to źle. Cieszy nas to, że za trzy dni czeka nas kolejna potyczka i będziemy mieć okazję do rehabilitacji - dodał 28-latek.

