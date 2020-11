W minioną noc żaden z podopiecznych Jerzego Brzęczka nie zmrużył nawet oka i to nie tylko z powodu blamażu z Italią, ale też przez problemy techniczne po przylocie do Polski.

Na lotnisku w Pyrzowicach "Biało-Czerwoni" pojawili się z dużym opóźnieniem, w efekcie którego do hotelu w Katowicach dotarli dopiero o godz. 5 nad ranem. M.in. dlatego zaplanowany na godz. 11 trening na stadionie Ruchu został przełożony na godz. 16:45.

Prezes PZPN-u Zbigniew Boniek tuż po meczu opublikował emocjonalny wpis na Twitterze. Później jednak postanowił się wyciszyć, ogłosił silenzio stampa. Cisza prasowa dotknęła nawet chętnego w kontaktach z mediami rzecznika i menedżera kadry Jakuba Kwiatkowskiego, który tylko ogłosił na Twitterze przełożenie treningu.

La Gazzetta dello Sport w pomeczowym komentarzu znokautowała "Biało-Czerwonych" w równym stopniu, jak uczynili to na boisku w Reggio Emilia podopieczni Roberta Manciniego:

"Polska to nie jest Estonia, ale zagrała tak słabo, że wydaje się być drużyną z tej samej półki. Nie tylko ze swej winy, ale też Italia pokazała prawdziwy spektakl. Jeśli chodzi o grę Polaków, to jest tylko źle i źle. Polska była gorsza też w Gdańsku, ale my tam popełniliśmy błędy, nie rozstrzygnęliśmy meczu na swoją korzyść. W Reggio Emilia widać była różnicę, jaka dzieli obydwie ekipy".

Zbigniew Boniek wkracza do akcji. Nieoficjalnie wiadomo, że zamierza przeprowadzić rozmowę ze sztabem trenerskim. Zamieni też pewnie dwa słowa z kapitanem Robertem Lewandowskim, który w pomeczowych emocjach zarzucił Jerzemu Brzęczkowi braki taktyczne. Boniek ma misję niełatwą: za wszelką cenę posklejać pęknięcia, które powstały.

Selekcjoner Brzęczek ma o czym rozmyślać. Jego podopieczni także. Do środowego starcia z Holandią czasu pozostało niewiele, a poprzeczka nie zawiśnie w nim ani o centymetr niżej.

Na dodatek plan ożywienia środka drugiej linii rozsypał się po tym, jak za kartki będzie musiał pauzować Jacek Góralski. Do składu wróci pewnie Mateusz Klich, ale w pojedynkę ożywienia pomocy nikt nie wprowadzi. Potrzebne są odważna gra, wychodzenie na pozycje całego zespołu.







