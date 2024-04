Wieszczą transfer reprezentantki Polski. To byłby rekord Bundesligi

Pajor to jedna z najlepszych strzelczyń w Bundeslidze. W sezonie 2018/19 założyła koronę dla najlepszej snajperki .

Napastniczka w Wolfsburgu występuje do 2015 roku. Od tego czasu wywalczyła z tym klubem pięć mistrzostw kraju i osiem razy Puchar Niemiec. Cztery razy "Wilczyce" były też w finale Ligi Mistrzyń, ale bez powodzenia.

Gdyby doszło do takiego transferu, to byłby on rekordowy w wypadku żeńskiej Bundesligi.