Wiemy, co z czwartkowym meczem kadry! Samolot z piłkarzami wylądował

Piłkarze reprezentacji Polski wylądowali już na lotnisku Vagar na Wyspach Owczych. Choć pogoda należała do wyjątkowo kiepskich, samolot z kadrą na pokładzie bezpiecznie dotarł do celu.

Wiatr do południa osiągał na Wyspach Owczych prędkość do 56 km/h. To trudne warunki do lądowania na i tak wymagającym lotnisku Vagar. Na nim lądować mogą jedynie naprawdę doświadczeni piloci.