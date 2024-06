Wiemy, co działo się w szatni reprezentacji Polski. Polski piłkarz ujawnia

Sam jestem ciekaw, dlaczego tak to wyglądało. Wiedzieliśmy, że pierwsze 10 minut będzie istotne. A oni nas zdominowali i szybko straciliśmy gola. Później trzeba było nadrabiać. A to nie jest nic łatwego. W drugiej połowie straciliśmy bramkę w najmniej odpowiednim momencie, gdy kontrolowaliśmy przebieg spotkania. I gra się nam posypała

Tymczasem, jak zdradził nasz wahadłowy, plan taktyczny reprezentacji Polski był zupełnie inny. - To my mieliśmy ruszyć na nich, zepchnąć ich do defensywy. A to się zmieniło - wyznał.