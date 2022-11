Wielkie zmiany w Meksyku. Kapitan odchodzi i zapowiada to!

Meksyk - Polska: Zmiana pokoleniowa u naszych rywali

Impreza w Katarze to już piąty mundial, w którym Guardado weźmie udział. Meksykanin zaczął w Niemczech w 2006 roku, później wystąpił także w RPA, Brazylii i Rosji. Jeśli rozegra choć minutę (a w przypadku braku kontuzji jest to pewne), dołączy do elitarnego grona. Do tej pory pięciokrotnie na mundialach zagrali bowiem tylko: Antonio Carbajal, Rafa Marquez, Lothar Matthaeus i Gianluigi Buffon. W tym roku do tej listy, poza Guardado, dopisać się mogą także Leo Messi, Cristiano Ronaldo i Guillermo Ochoa.