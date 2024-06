Wielkie zamieszanie u rywala Polaków. Decyzja zapadła w ostatniej chwili

Jak podał dziennik "De Telegraaf" napastnik rewelacji Serie A - Bologna FC, która wywalczyła awans do Ligi Mistrzów , przebywał na wakacjach w Stanach Zjednoczonych Ameryki, kiedy dostał telefon od Koemana z pytaniem, czy mógłby przyjechać do Niemiec na zgrupowanie reprezentacji Holandii .

Euro 2024. Ronald Koeman nie wierzy w oraz Lewandowskiego

"Pomarańczowi" to będzie pierwszy rywal Polaków na Euro 2024. Napięcie przed meczem już jest widoczne. Koeman nie do końca chce bowiem wierzyć, że "Lewy" jest kontuzjowany i nie wystąpi w niedzielnym pojedynku.

- Nie znam go osobiście, więc trudno mi powiedzieć, jaki to jest człowiek. Znam go z boiska - fenomenalny piłkarz. Nie wiem jednak, co jest w jego głowie - mówił Michał Probierz. selekcjoner Polaków na środowej konferencji prasowej, pierwszej w Hanowerze, który jest naszą bazą.