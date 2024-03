Wielkie zagrożenie dla Polaków, koszmar o krok. Grozi nam kolejny "pożar"

Bo właśnie tak wyglądał w ostatnim czasie krajobraz wokół reprezentacji Polski i Polskiego Związku Piłki Nożnej - spalona ziemia, która - tak na wszelki wypadek - wciąż była nasączana benzyną , by każda kolejna iskra powodowała wybuch nowego pożaru. Pogorzeliska po wszelkich aferach zdają się już jednak powoli dogaszać, a zgaga po kolejnych gorzkich pigułkach porażek i rozczarowujących wyników zelżała. Pozostał za to niezmienny cel - awans na Euro 2024.

To samo w sobie można uznać za sukces. Bo jeśli w ostatnim czasie wygrywaliśmy w meczu o stawkę, to nieprzekonująco i niemal tylko z Wyspami Owczymi. A teraz w końcu od początku udało nam się pokazać wyższość nad znacznie niżej notowanym rywalem, strzelić kilka goli i pozwolić zapomnieć choć na chwilę o ostatnich wpadkach. 74 procent posiadania piłki, 25 strzałów przy tylko jednym rywali (niestety zakończonym golem) i 649 celnych podań przy zaledwie 77 takich zagraniach Estończyków. To liczby, które mówią same za siebie.