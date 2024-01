Wielkie wyróżnienie dla Polaka. Trafił do drużyny gwiazd

Marcin Bułka ma za sobą świetną rundę we Francji. W 17 spotkaniach Ligue 1 wpuścił tylko dziewięć bramek , a jego OGC Nice zajmuje w tabeli drugie miejsce, z pięcioma punktami straty do Paris Saint Germain .

Taka postawa zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski przez selekcjonera Michała Probierza, a także debiutem w towarzyskim spotkaniu przeciwko Łotwie. Jak się jednak okazuje, to nie jest koniec wyróżnień dla 24-letniego Bułki.

Marcin Bułka w jednej drużynie z gwiazdami

Obecny sezon może być dla Bułki przełomowy. We wcześniejszych klubach grał niewiele, np. w Paris Saint Germain zaliczając tylko dwa spotkania ligowe. To właśnie z tego klubu Polak trafił do Nice, z którym podpisał umowę do czerwca 2026 r.