Wielkie wsparcie dla "Biało-Czerwonych"! Matty Cash przyjechał do Cardiff

Amanda Gawron Reprezentacja

Przed Polakami jedno z najważniejszych spotkań. Od wyniku niedzielnego meczu z Walią wiele zależy. Robert Lewandowski i spółka będą jednak mogli liczyć na wyjątkowe wsparcie. Choć z powodu kontuzji zabrakło go w kadrze "Biało-Czerwonych", Matty Cash przyjechał do Cardiff, by dopingować kolegów.

Zdjęcie Matty Cash pojawi się na meczu Walia - Polska / Twitter / PAP