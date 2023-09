Wielkie problemy Probierza już na starcie. Padły znamienne słowa, "jest źle"

Skoro Michał Probierz zgodził się przejąć reprezentację, to widocznie ma na nią pomysł. Niektórych zawodników czas w reprezentacji się skończył lub się kończy. Potrzebna jest świeża krew, ale z drugiej strony, ci młodzi, wchodzący zawodnicy nic na razie nie wnieśli do reprezentacji. Skóraś, Kiwior, Szymański, to utalentowani, fajni zawodnicy, ale nie przypominam sobie, aby w reprezentacji zagrali choćby jeden dobry mecz. To jest problem, z którym trener Probierz musi sobie poradzić. Kolejna sprawa, to atmosfera w kadrze. Nie trzeba być w środku, aby widzieć, że jest źle. Na pewno trenera Probierza czeka dużo pracy

~ stwierdził Waldemar Prusik w rozmowie z Polską Agencją Prasową