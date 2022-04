Wielkie pieniądze dla naszej kadry! Już sam awans zapewnił fortunę

"Biało-Czerwoni" w fazie grupowej eliminacji mierzyli się m.in. z Anglią, Węgrami i Albanią. Zajęli drugie miejsce (ustępując "Synom Albionu"), co zapewniło im przepustkę do baraży. W ich finałowym meczu pokonali Szwedów, gwarantujac sobie tym samym wyjazd na mundial.

MŚ 2022. Gigantyczne premie w Katarze

Już ten sukces oznacza dla naszej piłki wielkie pieniądze. FIFA zakwalifikowanym drużynom wypłaca bowiem "bazową" kwotę w wysokości 2,5 miliona dolarów (10,5 miliona złotych). To, ile ostatecznie uda się podczas MŚ zarobić zależy już bezpośrednio od postawy drużyny.

Odpadnięcie w fazie grupowej oznacza, że światowe władze wykonają przelew na kwotę 8 milionów dolarów (33,5 mln złotych). Dotarcie do 1/8 finału to premia w wysokości 12 milionów dolarów (50,3 mln złotych), ćwierćfinału - 16 milionów dolarów (67,1 mln zł), a półfinału - co najmniej 22 milionów dolarów (92,3 mln zł).

Taka kwota gwarantowana jest za czwarte miejsce w czempionacie. Trzecia pozycja to premia w wysokości 26 milionów dolarów (109 mln zł), druga - 32 milionów dolarów (134,4 mln zł). Gdyby "Biało-Czerwoni" sięgnęli po złoto (naturalnie - czysto teoretycznie), zainkasowaliby 45 milionów dolarów, plus 2,5 "startowego, co daje łącznie zawrotną kwotę 47,5 mln dolarów (199,5 mln złotych).

Jest więc o co walczyć, a co istotne - większe pieniądze gwarantują nie zdobyte punkty w fazie grupowej, a awans do kolejnej fazy.

