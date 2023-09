Wielkie kontrowersje, Santos wściekły do granic. Sędzia zabrał gola Polakom

Miało być gorąco - i było, nawet już przed meczem. Wówczas doszło do pierwszych walka na trybunach. Polscy i albańscy fani zaczęli obrzucać się krzesełkami . Interweniować musiała policja.

Później na Air Albania Stadium rozbrzmiał "Mazurek Dąbrowskiego" w kuriozalnym wydaniu, który w dodatku został wygwizdany przez fanów gospodarzy. A gdy już mecz się rozpoczął, ci doprowadzili do jego przerwania , wrzucając na murawę race dymne.

W 21. minucie reprezentacja Polski mogła choć na moment uciszyć Albańczyków. Wówczas z gola na 0:1 cieszył się Jakub Kiwior , który najpierw wywalczył rzut wolny, a potem wpakował piłkę do siatki, wykorzystując fakt, że ta szczęśliwie odbiła się od rywala.

Mecz Albania - Polska. Sędzia anulował gola dla "Biało-Czerwonych"

Radość defensora Arsenalu i jego kolegów nie trwała jednak długo. Do akcji wkroczyli bowiem sędziowie VAR, wzywając do monitora arbitra głównego. Ten postanowił odgwizdać spalonego. Widząc to, selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos wściekał się przy linii bocznej.