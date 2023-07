Gdy zobaczyłem, jak Mirosław Stasiak wsiada na lotnisku w Warszawie do samolotu z reprezentacją i działaczami PZPN, to ze zdumieniem przecierałem oczy. Kolega zażartował, że na kolejny mecz z Albanią powinniśmy zabrać Ryszarda Forbricha, czyli słynnego 'Fryzjera', szefa mafii ustawiającej mecze w Polsce

Od lat komentujący sprawy wokół reprezentacji Polski Roman Kołtoń nie ma wątpliwości. " Znokautowali się sami " - określa to, co uczynił piłkarski związek pod wodzą Cezarego Kuleszy .

Skandal po kontrowersyjnym zaproszeniu dla Stasiaka. "Ktoś stracił głowę"

Oświadczenie federacji zamiast ugasić pożar, tylko go roznieciło. To jak gaszenie ognia benzyną. " Ktoś stracił głowę , zapraszając Stasiaka" - mówi. I dodaje:

"To jest dramatyczna sytuacja dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, ponieważ oni, próbując naprawić ten błąd popełniony u zarania, czyli zaproszenie Stasiaka do ekipy lecącej na oficjalny mecz drużyny narodowej, popełniają kategoryczny błąd komunikacyjny, w którym przerzucają odpowiedzialność na jednego ze sponsorów. To jest coś, na co sponsorzy musieli zareagować".