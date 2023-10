Wielki talent zadebiutował w MLS. Ma 15 lat. Nie chce grać w kadrze Polski

Zakrzewski Hall jest wychowankiem New York Red Bulls. Do niedawna grał jeszcze w drużynie U-15, by zrobić szybki postęp. Najpierw trafił do dwa lata starszego rocznika. W drużynach młodzieżowych w 39 meczach zdobył 28 goli. Miał wielki udział w historycznym zwycięstwie klubu w U-15 MLS Next Cup. Został wybrany MVP turnieju, był najlepszym strzelcem, a w finale zdobył dwie bramki.