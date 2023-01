Wielki powrót w roli selekcjonera Polaków? Szalony plan byłego kadrowicza!

Zaskakujący pomysł na obsadę funkcji selekcjonera reprezentacji Polski wysunął Kamil Kosowski. Były kadrowicz proponuje, by drużynę narodową powierzyć... dwóm trenerom. Głównodowodzącym miałby zostać 76-letni Henryk Kasperczak, ale przy wsparciu jednego z młodszych szkoleniowców. - To mógłby być klucz do sukcesu - ocenia "Kosa".