Wielki powrót do wyjściowego składu na Estonię? Zaskakujący sygnał przed barażem

Kamil Grosicki w ostatnim czasie raczej był rezerwowym reprezentacji Polski, a jeśli wchodził na boisko, to na ostatnie minuty. Na przedmeczowej konferencji prasowej został zapytany o to, czy przeciwko Estonii wróci do wyjściowego składu. - Jestem gotowy, żeby grać, ale to trener podejmie decyzję - powiedział skrzydłowy Pogoni Szczecin.