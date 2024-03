Fatalna kontuzja Jakuba Modera. Prawie dwa lata przerwy

W sezonie 2023/2024 Polak już coraz częściej pracował z kolegami na pełnej intensywności. Aby zobaczyć go w meczu, trzeba było uzbroić się w cierpliwość. Najpierw pojawiał się w spotkaniach rezerw a 25 listopada 2023 roku w końcu znów zobaczyliśmy Modera w spotkaniu Premier League. Reprezentant Polski zagrał 13 minut w starciu z Nottingham Forrest. To już był wielki krok, a później wykonał ich jeszcze więcej, żeby z tym samym rywalem zagrać od pierwszych minut w 28. kolejce.

To był ten ostateczny znak, który wysłał środkowy pomocnik oraz jego trener klubowy. Moder jest gotowy, aby pomóc reprezentacji i sam to zapowiadał. Obietnica lepszej gry z Moderem w zespole dla Michała Probierza jest czymś bezcennym. Nie może więc dziwić, że selekcjoner naszej kadry z możliwości powołania tego środkowego pomocnika skrzętnie skorzystał i pierwszy raz od dwóch lat zawodnik na co dzień reprezentujący Brighton and Hove Albion znalazł się na liście zaproszonych przez selekcjonera na marcowe zgrupowanie.