Powrót do zdrowia Jakuba Modera, do regularnej gry - Jakuba Kiwiora, do strzeleckiej formy - Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka, a z MLS do Europy - Karola Świderskiego. Jest wiele przykładów na to, że przed barażami o Euro reprezentacja Polski wydaje się silniejsza niż w 2023 roku.