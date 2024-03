"Matty doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że uraz nie jest bardzo poważny, lecz wyklucza go z dalszego udziału w zgrupowaniu i meczu przeciwko Walii. Powróci do Anglii, gdzie będzie przechodził leczenie" - zacytowano lekarza kadry narodowej Jacka Jaroszewskiego. Dużo lepiej wygląda sytuacja Frankowskiego.

"Przemek doznał silnego stłuczenia mięśnia czworogłowego uda. Uraz jest bardzo bolesny, lecz istnieje duża szansa, że uda się doprowadzić go do pełnej zdolności do gry. Zawodnik zostaje z nami i wdrażamy proces leczenia" - poinformował Jaroszewski.