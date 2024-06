Wielki dramat Arkadiusza Milika. Teraz po raz pierwszy zabrał głos

Arkadiusz Milik już na samym starcie meczu towarzyskiego między reprezentacjami Polski i Ukrainy doznał poważnie wyglądającego urazu. Jak przekazał PZPN, napastnik musi przejść artroskopię kolana, co wykluczyło możliwość wyjazdu na mistrzostwa Europy do Niemiec. W niedzielę pechowiec udzielił wypowiedzi za pośrednictwem mediów społecznościowych .

Co za pech Milika. Kontuzja okradła go z marzeń o Euro 2024

Dla Arkadiusza Milika ostatnie lata w reprezentacji Polski nie były zbyt udane. Niegdyś nie sposób było wyobrazić sobie kadrę bez obecności napastnika, ale Michał Probierz pominął go w powołaniach zarówno w listopadzie, jak i w marcu. 30-latek miał też problem z regularną grą dla Juventusu FC. Pobyt na bieżącym zgrupowaniu miał pomóc selekcjonerowi w ostatecznym zadecydowaniu, czy były gracz Ajaxu Amsterdam czy SSC Napoli nadaje się do wyjazdu na Euro 2024 . Wydaje się, że piątkowy mecz z Ukrainą miał przynieść odpowiedź. Ta nadeszła szybko - i z pewnością Milik nie był z niej zadowolony. Już na samym starcie sparingu napastnik doznał poważnie wyglądającego urazu podczas walki o piłkę.

Jak się później okazało, reprezentant Polski musi przejść artroskopię kolana, która wyłączy go z gry na kilka tygodni. To nie pierwszy raz, gdy poważny uraz w ostatniej chwili wyklucza Milika z wielkiego turnieju. Przed Euro 2021 doznał on kontuzji podczas ostatniego spotkania Olympique'u Marsylii, która ostatecznie zabrała marzenia o znalezieniu się w kadrze. Z pewnością 30-latek jest najbardziej pechowym polskim piłkarzem ostatnich lat.