Wielki ból głowy Fernando Santosa. Możemy grać bez swojej opoki

Reprezentacja Polski zanotowała fatalny falstart w eliminacjach mistrzostw Europy. W trzech meczach Biało-Czerwoni zgromadzili zaledwie trzy punkty. O ile jeszcze porażkę 1-3 z Czechami w Pradze w inauguracyjnym meczu można było od biedy wkalkulować, to przegrana z Mołdawią w Kiszyniowie 2-3 mieści się na liście największych kompromitacji kadry w historii. Te dwa mecze przedzieliło zwycięstwo 1-0 z Albanią w Warszawie - to jedyne do tej pory punkty zawodników selekcjonera Fernando Santosa.