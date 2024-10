Wielka zmiana na PGE Narodowym. Prośby piłkarzy wysłuchane

Uważam, że nasi kibice są świetni, choć faktycznie nie ma dopingu, nie wiem, jakiego. Nie ma jakiejś grupki, która by się w to bawiła... Trybuny się podnoszą przede wszystkim, gdy my gramy dobrze i stwarzamy sytuacje. Kibic jest po to, by zobaczyć fajne spotkanie i nasza odpowiedzialność polega na tym, by ponieść ich swoją grą. Ale tak - mogliby coś zorganizować, jakąś grupkę, która śpiewa. Ale ja się tu świetnie czuję

~ powiedział "Zielu" w rozmowie z portalem Goal.pl