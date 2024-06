Wielka tajemnica i powołania w tle. Jakim składem zagramy z Ukrainą?

- Raczej składu już więcej nie podam, bo nie jest to dobre ze względu na otoczkę całą - odpowiedział trener, żartując przy okazji, że nie chce rozwiewać wątpliwości i psuć zabawy w przedmeczowych programach piłkarskich. Fakt, że Michał Probierz ogląda i czyta, co publikuje się na temat kadry, nie jest żadną tajemnicą.

Michał Probierz szykuje rotacje, w tle powołania na Euro 2024

Wokół reprezentacji można usłyszeć, że selekcjoner ma zaufanie przede wszystkim do zespołu, który nie zawiódł go w Cardiff i wywalczył awans na Euro 2024. Komplet graczy, grających w tamtym spotkaniu może być pewny powołania na mistrzowski turniej. Dlatego też Probierz prawdopodobnie zamiesza nieco w składzie, wystawiając kilku nowych piłkarzy.

Dla wielu będzie to ostatnia okazja, by przekonać do siebie selekcjonera i rzutem na taśmę wywalczyć powołanie na Euro 2024. Mecz z Ukrainą zakończy się około godziny 23, a do północy PZPN musi przesłać do UEFA ostateczną listę powołanych na turniej. Probierz z dotychczasowej listy będzie musiał skreślić trzy nazwiska.