Wielka szansa przed Michniewiczem! Dziś wszystko się wyjaśni

Dwie wygrane i remis - to bilans selekcjonera Michniewicza. Zwycięstwo zaliczył w najważniejszym spotkaniu, czyli ze Szwecją (2-0), które dało Polakom awans na mistrzostwa świata w Katarze, a także w środę z Walią (2-1). Z kolei remisem zakończył się debiutancki mecz Michniewicza ze Szkocją (1-1).

Jeśli więc dziś Polacy nie przegrają z Belgią, to Michniewicz zaliczy czwarte spotkanie bez porażki, a ostatnio tak udany start miał Paweł Janas, który objął reprezentację w 2002 r. Na inaugurację zremisował z Chorwacją (0-0), następnie pokonał Macedonię (3-0), zremisował z Węgrami (0-0) i rozbił San Marino (5-0). Kadra Janasa potknęła się dopiero na piątej przeszkodzie, gdy na wyjeździe przegrała z... Belgią.

Na równie udany początek pracy nie mogło liczyć kolejnych siedmiu selekcjonerów. Leo Beenhakker przegrał już na inaugurację z Danią (0-2), Stefan Majewski poprowadził reprezentację tylko w dwóch spotkaniach i przegrał oba (z Czechami i Słowacją), Franciszek Smuda też potknął się w debiucie (0-1 z Rumunią), podobnie jak Waldemar Fornalik (0-1 z Estonią) i Adam Nawałka (0-2 ze Słowacją). Pierwszy mecz udał się Jerzemu Brzęczkowi (1-1 z Włochami), ale przegrał trzecie spotkanie (2-3 z Portugalią). Także z trzecim rywalem poległ Paulo Sousa (1-2 z Anglią).

Michniewicz ma szansę nie przegrać dziś czwartego spotkania z rzędu. I wygląda na to, że do potyczki z Belgami podchodzi poważnie, co zapowiedział już na konferencji prasowej.

- Wystąpimy w najsilniejszym ustawieniu, choć każdy może mieć tego inny odbiór. Co do systemu i personaliów, to decyzja zapadnie później - zapowiada selekcjoner reprezentacji Polski , który w przypadku wygranej lub remisu będzie mógł przygotowywać się do wyrównania osiągnięcia Henryka Apostela, który w 1994 r. poległ dopiero w piątym spotkaniu jako selekcjoner reprezentacji (3-4 z Austrią).

Belgia - Polska. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Belgia - Polska w drugiej kolejce Ligi Narodów dziś o godz. 20.45. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1, relacja na Sport.Interia.pl.

PJ