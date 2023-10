Wielka przemiana reprezentanta, ależ słowa. Do tego wzywał Lewandowski

Kilka miesięcy temu Robert Lewandowski w wywiadzie z Damianem Michałowskim wspomniał, że to już najwyższy czas, by coraz większa liczba zawodników brała na siebie odpowiedzialność za reprezentację - w domyśle, aby w kadrze zjawiali się nowi liderzy. Wydaje się, że tego typu nastawienie udziela się faktycznie "Biało-Czerwonym" - a przynajmniej o tym świadczą chociażby słowa Jakuba Kiwiora, który przebojem wdarł się do drużyny narodowej.