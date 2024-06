Wielka niespodzianka. Genialna wiadomość dla polskiej kadry. "Tajna broń"

W to, że Kacper Urbański ma w sobie olbrzymi potencjał, nie wątpił chyba nikt. Niemniej to, jak dobrze zaprezentował się w debiutanckich meczach z Ukrainą oraz Turcją może i tak stanowić wielką niespodziankę. Jego świetne wkomponowanie się do reprezentacji Polski to dla nas doskonała wiadomość. Koledzy z kadry nie kryją podziwu względem postawy 19-latka. Upatrują w nim wręcz naszej "tajnej broni" na Euro 2024.