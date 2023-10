Wielka katastrofa Polaków, nasz piłkarz nagle wypalił. Ogłosił to wprost

- Przed meczem z Wyspami Owczymi wiedzieliśmy, że musimy liczyć na pomoc Albanii i porażkę Czechów. To się spełniło. My wygraliśmy. Uwierzyliśmy, że to będzie moment, w którym to wszystko nas i wystarczą nam dwa zwycięstwa do bezpośredniego awansu. Dzisiaj po raz kolejny zawiedliśmy. Przede wszystkim w pierwszej połowie. O drugą nie należy mieć pretensji. Zagraliśmy tak, jak powinniśmy zagrać całe spotkanie. Kolejny raz. Znów w jednej połowie czegoś zabrakło - powiedział tuż po spotkaniu z Mołdawią Bartosz Bereszyński.