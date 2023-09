Wielka kara dla PZPN za krytykę Santosa? Związek wyjaśnia, to o to chodziło

Przygoda Fernando Santosa z piłkarską reprezentacją Polski trwała niespełna dziewięć miesięcy i... była bezdyskusyjnie mocno burzliwa. Zaczęła się od bolesnej porażki z Czechami , a w jej trakcie doszło również m.in. do blamażu "Biało-Czerwonych" w Kiszyniowie z Mołdawią. To "małżeństwo" nie miało prawa przetrwać dużo dłużej - i nie przetrwało.

W pierwszej połowie września pojawił się oficjalny komunikat dotyczący zakończenia współpracy z Santosem , którego krótko potem zastąpił Michał Probierz , dotychczas związany z kadrą U-21. Już po ogłoszeniu nazwiska nowego selekcjonera wywiadu dla Radia eM udzielił wiceprezes PZPN Henryk Kula i... wywołał on prawdziwą burzę.

Krytyka Santosa surowo wzbroniona? Sekretarz PZPN wyjaśnia

Podkreślił on bowiem w rozmowie, że nie będzie oceniać publicznie Portugalczyka. "Każde słowa wypowiedziane na jego temat mogą kosztować związek 50 tys. euro" - dodał, co zostało powszechnie odczytane jako stwierdzenie, iż w umowie 68-latka znalazł się specjalny zapis mający go chronić przed krytyką ze strony polskiej organizacji.