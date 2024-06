Wielka frustracja reprezentanta Polski. O co poszło? "Zabrali mu zabawki"

Radosław Majewski mówił o:

meczu z Austrią: od 25. minuty graliśmy jak równy z równym i zdobyliśmy bramkę, ale początek mieliśmy słaby. Zawsze jednak pamiętasz początek i koniec, a końcówkę mieliśmy mocno słabą. Niecelne podania, prowokowanie sytuacji dla Austriaków... To mogło skończyć się nawet wyższym wynikiem.

grze na dwóch napastników: zdaję sobie sprawę, że Holandia i Austria to dwa zupełnie inne zespoły, na które trzeba przygotować dwie zupełnie inne taktyki. Z Austrią potrzeby były takie, żeby zbierać drugą piłkę po długim zagraniu... Zagraliśmy na dwóch napastników, a gra Krzysztofa Piątka nam dała to, że udało się doprowadzić do remisu. Oczywiście, że napastnicy nie utrzymywali piłki, ale momentami graliśmy solidnie. Adama Buksy też nie powinno się zmieniać, bo w meczu z Holandią był jednym z najlepszych na boisku.