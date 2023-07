Spore kontrowersje wokół zaproszenia na pokład samolotu reprezentacji Polski lecącej do Mołdawii Mirosława Stasiaka, działacza skazanego za korupcję w rodzimym futbolu. Po tym, jak sprawę ujawnił dziennikarz Szymon Jadczak, Polski Związek Piłki Nożnej w końcu wydał oświadczenie . Rzecz w tym, że zamiast ugasić pożar, tylko go rozniecono.

Mirosław Stasiak był uczestnikiem wyjazdu na zaproszenie jednego z partnerów (ze względu na zasady poufności, nie możemy informować, którego z nich). Czas, potrzebny na zweryfikowanie okoliczności tej niedopuszczalnej sytuacji i wypracowanie wspólnego stanowiska z partnerami biznesowymi, posłużył nam również do wyciągnięcia ważnych wniosków dla federacji