Jedną z najważniejszych kwestii przed czwartkowym meczem Farerów z Polakami jest ta związana z ostrym wiatrem wiejącym na Wyspach Owczych. W dzień sięga on nawet 25 metrów na sekundę, czyli 90 kilometrów na godzinę. Choć selekcjoner Michał Probierz uspokajał na konferencji prasowej, że w trakcie spotkania powinien być znacznie słabszy , to ta kwestia zapewne pozostanie na ustach kibiców do pierwszego gwizdka arbitra. O warunki atmosferyczne został zapytany także Matty Cash .

W Anglii też bywa tak zimno, ale nie jest tak wietrznie. Jesteśmy do tego przygotowani, mamy wielki respekt do rywala, ale przyjechaliśmy tu, by wygrać

Zawodnik Aston Villi ma na koncie 13 występów z orzełkiem na piersi, a będzie go prowadził już czwarty selekcjoner - po Paulo Sousie, Czesławie Michniewiczu i Fernando Santosie. - Każdy trener jest trochę inny, ma swoją osobowość, z każdym się inaczej pracuje. Mieliśmy tu trzy dni wspólnych treningów, zdążyliśmy się poznać. Atmosfera w drużynie jest bardzo dobra , czuć pozytywną wibrację wewnątrz, liczymy że to przełoży się na boisko i uda się wygrać - powiedział.

Matty Cash: "Wyspy Owcze to trudny rywal. Dziś futbol się wyrównuje"

W kolejnej wypowiedzi także wspomniał o dobrym poziomie farerskich zawodników. - Oczywiście w Warszawie wszyscy widzieliśmy, że to trudny rywal, trudno było zdobyć pierwszą bramkę, ale udało się to i wygraliśmy ten mecz. Mamy do tego rywala bardzo dużo szacunku. Dziś futbol się wyrównuje, trudno jest grać z teoretycznie słabszymi zespołami. Skupiamy się jednak głównie na sobie, wierzymy we własne umiejętności - zaznaczył.