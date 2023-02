Wiadomo, kiedy Santos pojawi się w Polsce i co go przywita. Napięty czas

Santos od swoich pierwszych wypowiedzi podkreślał, że bardzo ważną rzeczą dla niego jest zamieszkanie w Polsce, poznanie kultury i tego, jakie spojrzenie na futbol mają mieszkańcy. Podczas swojej prezentacji stwierdził wręcz, że Polacy "muszą przyzwyczaić się do tego, że będą go tu często widzieć". 68-latek po przedstawieniu się Polsce wrócił do Portugalii, by załatwić swoje sprawy na miejscu, jednak już niedługo ma pojawić się w Polsce na dłużej.