Wiadomo, dlaczego Fernando Santos nie odwiedzi Roberta Lewandowskiego

Fernando Santos wprowadza swe porządki w reprezentacji Polski

Fernando Santos nie odwiedzi Roberta Lewandowskiego i innych piłkarzy

To znacząco różni Santosa od Czesława Michniewicza, który rok temu 31 stycznia został selekcjonerem, a już trzy dni później udał się z wizytą do kapitana Roberta Lewandowskiego. Niektórzy żartowali, że trener kadry narodowej pojechał z pielgrzymką do "Lewego". Później trener Michniewicz odwiedził większość kadrowiczów, spotkał się ze wszystkimi liderami "Biało-Czerwonych".

Jack Gmoch: Selekcjoner musi być dyktatorem

Jacek Gmoch: Z tych piłkarzy Fernando Santos zrobi najlepszą reprezentację

- Nie rozwiązujmy też za niego problemów kadrowych. Niech się on tym zajmie, bo za to mu płacą. My go rozliczajmy z wyników - powiedział nam doświadczony trener, były selekcjoner.