Wiadomo, co z transferem Szymańskiego. Menedżer piłkarza wszystko powiedział

W tej sytuacji już od jakiegoś czasu mówi się, że Fenerbahce może być tylko krótkim przystankiem w karierze piłkarza . Szymański trafił do Stambułu z Feyenoordu Rotterdam (gdzie był wypożyczony z Dynama Moskwa) za 10 milionów euro. Obecnie jego wartość rynkowa ciągle rośnie - fachowy portal Transfermarkt ocenia ją już na 20 milionów euro, a więc na dwukrotność tego, co płaciło Fenerbahce bardzo niedawno.

Transfer Szymańskiego? Jeszcze nie teraz

Jeśli dojdzie do kolejnej zmiany barw klubowych przez 24-latka, to na pewno nie stanie się to zimą. Jego obecna forma przyniesie spore zainteresowanie klubów, jednak na konkrety należy poczekać jeszcze co najmniej kilka następnych miesięcy.