Pod koniec lutego PZPN poinformował, że mecz eliminacji ME Polska - Albania będzie mógł odbyć się na stadionie PGE Narodowym w Warszawie . Wcześniej z powodu usterki dachu obiekt był wyłączony z użytkowania.

Choć do terminu spotkania pozostały niespełna dwa tygodnie, to niespodziewany sprzeciw wobec organizacji meczu na PGE Narodowym wyraził powiatowy nadzór budowlany. Jego zdaniem do czasu ostatecznego zakończenia naprawy dachu na stadionie nie powinny odbywać się imprezy masowe.