Jeśli ktoś miał wątpliwości, co do ustawienia reprezentacji Polski w najbliższych meczach, to zostały one ostatecznie rozwiane. Selekcjoner Paulo Sousa przywitał zawodników tablicą z rozpisanym ustawieniem z trójką środkowych obrońców.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Węgry - Polska. Mateusz Klich zakażony. Potwierdza rzecznik PZPN (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Roszada na stanowisku selekcjonera pociąga za sobą spore zmiany. Wszystko wskazuje na to, że nie mylili się ci, którzy wieszczyli przejście na formację z trzema obrońcami, będącą ulubionym ustawieniem Paulo Sousy.



Kanał Łączy Nas Piłka regularnie publikuje zakulisowe nagrania ze zgrupowań reprezentacji. Tak było i tym razem, gdy kibicom zostało przedstawione przywitanie Sousy z piłkarzami oraz początek odprawy rozpoczynającej zgrupowanie.

Sousa postawi na trójkę obrońców

Reklama

Uwagę obserwatorów mogła przykuć tablica umieszczona za Sousą, na której rozpisane zostało ustawienie z trójką obrońców - jak można mniemać, jest to ustawienie, którego tajniki przybliżał zawodnikom selekcjoner.



Sousa czarnym markerem rozrysował na tablicy ustawienie 3-5-2, natomiast czerwonym 3-4-2-1. Prawdopodobnie pierwszy z nim jest bazowym ustawieniem Polaków w ofensywie, drugi - w defensywie.



Zdjęcie Selekcjoner Paulo Sousa przywitał zawodników z rozpisanym ustawieniem z trójką obrońców / Łączy nas piłka /

Sygnały, że selekcjoner może skorzystać z ustawienia z trójką obrońców były wysyłane już wcześniej. Na zgrupowaniu zabrakło choćby nominalnego prawego obrońcy Tomasza Kędziory, a trener Polaków chętnie korzystał z takiej formacji choćby we włoskiej Fiorentinie.



Ustawienie z dwójką napastników jest dobrą informacją dla Arkadiusza Milika, który na stałe powinien wrócić do wyjściowego składu reprezentacji Polski. Cieszyć powinien się także Krzysztof Piątek, który powinien dostać sporo szans w rotacji składem. Pojawiają się także przecieki, mówiące, że jednym z trójki środkowych obrońców może być debiutant - Kamil Piątkowski.



Niestety, dotychczasowe doświadczenia polskiej kadry z gry trójką obrońców nie są zbyt optymistyczne. Ustawienia tego próbował podczas mundialu w Rosji Adam Nawałka, co zakończyło się odpadnięciem w fazie grupowej.

Zdjęcie Paulo Sousa na treningu reprezentacji Polski / Leszek Szymański / PAP

WG