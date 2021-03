​Węgry - Polska. Niekorzystyny bilans 32 meczów z Węgrami

Osiem wygranych, cztery remisy i 20 porażek to bilans dotychczasowych 32 spotkań piłkarskiej reprezentacji Polski z Węgrami, które w czwartek w Budapeszcie będą jej pierwszym rywalem w eliminacjach mistrzostw świata 2022 w Katarze. Bramki: 39-87 na niekorzyść biało-czerwonych.

Węgrzy zajmują szczególne miejsce w historii polskiego futbolu. To oni byli pierwszym rywalem biało-czerwonych na międzynarodowej arenie - 18 grudnia 1921 roku w Budapeszcie wygrali 1:0. Nigdy jednak nie byli rywalami Polaków w kwalifikacjach mistrzostw świata.



Wielu kibiców doskonale pamięta triumf polskich piłkarzy w igrzyskach olimpijskich w Monachium, gdzie w finałowym meczu pokonali Węgrów 2:1, po dwóch bramkach Kazimierza Deyny.



Historyczny wymiar miało także spotkanie obu zespołów sprzed 17 lat. 11 października 2003 roku drużyna prowadzona przez Pawła Janasa po dwóch golach Andrzeja Niedzielana wygrała w Budapeszcie 2:1 i było to pierwsze zwycięstwo nad Węgrami na ich terenie. Oba zespoły walczyły wówczas w eliminacjach Euro 2004, ale na turniej do Portugalii pojechały z tej grupy Szwecja i Łotwa.



Po raz ostatni Polska zagrała z Węgrami dość dawno, jak na dużą częstotliwość spotkań, bo 15 listopada 2011 roku. W Poznaniu przygotowujący się do Euro 2012 zespół trenera Franciszka Smudy wygrał 2:1.





Bilans dotychczasowych meczów Polski z Węgrami:



18.12.1921, Budapeszt: Węgry - Polska 1:0

14.05.1922, Kraków: Polska - Węgry 0:3

26.05.1924. Paryż: Polska - Węgry 0:5 IO-24

31.08.1924, Budapeszt: Węgry - Polska 4:0

19.07.1925, Kraków: Polska - Węgry 0:2

20.08.1926, Budapeszt: Węgry - Polska 4:1

27.08.1939, Warszawa: Polska - Węgry 4:2

19.09.1948, Warszawa: Polska - Węgry 2:6

10.07.1949, Debreczyn: Węgry - Polska 8:2

04.06.1950, Warszawa: Polska - Węgry 2:5

27.05.1951, Budapeszt: Węgry - Polska 6:0

15.06.1952, Warszawa: Polska - Węgry 1:5

15.07.1956, Budapeszt: Węgry - Polska 4:1

14.09.1958, Chorzów: Polska - Węgry 1:3

13.11.1960, Budapeszt: Węgry - Polska 4:1

02.09.1962, Poznań: Polska - Węgry 0:2

03.05.1966, Chorzów: Polska - Węgry 1:1

02.05.1970, Budapeszt: Węgry - Polska 2:0

10.09.1972, Monachium: Polska - Węgry 2:1 IO-72

08.10.1075, Łódź: Polska - Węgry 4:2

13.04.1977, Budapeszt: Węgry - Polska 2:1

04.04.1979, Chorzów: Polska - Węgry 1:1

26.03.1980, Budapeszt: Węgry - Polska 2:1

17.05.1987, Budapeszt: Węgry - Polska 5:2 el. ME

23.09.1987, Warszawa: Polska - Węgry 3:2 el. ME

04.05.1994, Kraków: Polska - Węgry 3:2

06.09.1997, Warszawa: Polska - Węgry 1:0

29.03.2000, Debreczyn: Węgry - Polska 0:0

29.03.2003, Chorzów: Polska - Węgry 0:0 el. ME

11.10.2003, Budapeszt: Węgry - Polska 1:2 el. ME

17.10.2007, Łódź: Polska - Węgry 0:1

15.11.2011, Poznań: Polska - Węgry 2:1

Bilans: 32 mecze; 8 zwycięstw Polski - 4 remisy - 20 porażek; bramki: 39-87.