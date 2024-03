We wtorek mecz o być albo nie być. Reprezentant Polski nie pozostawia złudzeń. "To na pewno będzie ciężkie spotkanie"

Rosną emocje przed wtorkowym finałem baraży, w którym reprezentacja Polski zmierzy się na wyjeździe z reprezentacją Walii. To ostatnia szansa dla podopiecznych Michała Probierza, jeżeli chcą wystąpić na Euro 2024, a nie tylko oglądać je sprzed telewizora. Choć nastroje w kadrze po wygranym meczu z Estonią są dobre, to nie ma rozluźnienia, a zawodnicy nie zamierzają lekceważyć następnego rywala. Reprezentant Polski, Bartosz Slisz, nie pozostawia bowiem złudzeń. - To na pewno będzie ciężkie spotkanie - powiedział na niedzielnej konferencji prasowej.